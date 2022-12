Elegant bis bunt: So schön waren Prinzessin Kates USA-Looks

Prinzessin Kate (40) begeisterte mit ihren Outfits. Vergangene Woche reiste die Britin gemeinsam mit ihrem Mann Prinz William (40) in die USA. Anlässlich des Earthshot Prize verbrachte das Ehepaar drei Tage in Boston. Während sie ein Basketballspiel anschauten und die Stadt Somerville besuchten, präsentierte sich Kate in Outfits, die kaum unterschiedlicher hätten sein können: Von schlichter Eleganz bis zu bunten Farben hatte sie alles eingepackt. Vor allem ihre auffällige grüne Robe bei der Preisverleihung wird den Fans in Erinnerung bleiben – denn damit hob sich Kate farblich von den anderen Gästen ab.

