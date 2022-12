GZSZ-Star Daniel Noah hat einen "auf die Fresse bekommen"

Mittlerweile kann er richtig zuhauen. Daniel Noah ist erst seit Oktober bei der beliebten Serie GZSZ dabei und spielt den Kriminalpolizisten Sascha Beck. Bereits vor seinem Debüt in der Sendung war er schon des Öfteren im TV zu sehen – unter anderem bei Alles was zählt und Tatort Dortmund. Viel Privates hat der Schauspieler noch nicht preisgegeben. Doch jetzt verriet er: Nachdem er in Köln aus dem Nichts angegriffen wurde, widmete er sich dem Kampfsport

In Köln suchte der 35-Jährige nach einer neuen sportlichen Herausforderung. "Wie es der Zufall wollte, habe ich richtig einen aus dem Hinterhalt auf die Fresse bekommen", berichtete er in "GZSZ - Der offizielle Podcast". Er habe "einen richtigen Haken ins Gesicht bekommen" und sei später mit mehreren Knochenbrüchen im Gesicht aufgewacht. Das sei der Auslöser für ihn gewesen, sich für einen Taekwondo-Kurs anzumelden. Durch einen alt eingesessenen Mentor, der viel Disziplin von ihm forderte, hat er sich den schwarzen Gürtel – den ersten DAN – erkämpft.

Als Erklärung für seine Begeisterung gegenüber dem Kampfsport fügte er hinzu, dass er schon als Kind sehr von Martial-Arts-Film angetan war. Eines seiner großen Vorbilder sei Jean-Claude van Damme (62) gewesen. Schon durch die Nachahmung von Übungen in seinem Kinderzimmer konnte er sich mit den Kampfsportlern identifizieren.

RTL / Rolf Baumgartner Schauspieler Daniel Noah bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Daniel Noah als Sascha Beck bei GZSZ

RTL / Rolf Baumgartner Daniel Noah als Sascha Beck bei GZSZ

