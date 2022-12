Hält Calvin mit seinen "Swipe, Match, Love?"-Dates Kontakt?

War Calvin Kleinens (30) "Swipe, Match, Love?"-Teilnahme erfolgreich? Der Influencer war bereits in einer Reihe von TV-Shows wie etwa Are You The One – Reality Stars in Love oder Reality Shore zu sehen. In dem neuen Kuppelformat geht es für ihn darum, möglichst viele Dates einzusacken – und zwar in ganz Europa. Das schien ihm zunächst ganz gut zu gelingen, aber hatte er damit auch nachhaltigen Erfolg? Gegenüber Promiflash verriet Calvin erste Details!

Im Interview mit Promiflash plauderte der Aachener aus, dass er immer noch Kontakt zu der ein oder anderen Frau hält, die er im Rahmen seiner "Swipe, Match, Love?"-Teilnahme kennengelernt hat. "Ab und zu kommen mich die Girls bei meinen Clubshows besuchen", erzählte der 30-Jährige. Ob eine von ihnen Potenzial für mehr hat, verriet der Rapper aber nicht.

Bei seinen Dates konnte Calvin gleich eine ganze Reihe von Frauen von sich überzeugen. Das Geheimnis seines Erfolgs sei ganz simpel: "[Ich] habe einfach mit den Ladys Party gemacht, das klappt immer", riet der einstige Promis unter Palmen-Teilnehmer.

RTL / mb-mediaworld Calvin Kleinen, Reality-TV-Darsteller

RTL / Frank Beer Calvin Kleinen, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Darsteller

