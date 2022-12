Hate wegen Schwangerschaft: Silvia Wollny verteidigt Familie

Die beliebte TV-Großfamilie Wollny bekommt Zuwachs! Vor wenigen Tagen hat Lavinia Wollny (23) eine tolle Neuigkeit aus ihrem Privatleben verkündet: Sie und ihr Verlobter Tim Katzenbauer erwarten nach ihrer Tochter Haylie Emilia zum zweiten Mal Nachwuchs. Und auch Lavinias Schwester Loredana Wollny (18) ist schwanger. Doch nicht alle Social-Media-User freuen sich für die Die Wollnys-Protagonistinnen – im Netz kursieren auch fiese Kommentare. Deshalb nahm das Familienoberhaupt Silvia Wollny (57) ihre schwangeren Töchter jetzt in Schutz!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Silvia jetzt einen Screenshot von einigen Hasskommentaren: Unter anderem bezeichnete ein Nutzer ihre Töchter in diesen Nachrichten als "Gebärmaschinen". Zudem fielen aufgrund ihres Umzugs in die Türkei auch rassistische Beleidigungen. "Den nächsten Flüchtlingsfreund nach Deutschland bringen?", kommentierte beispielsweise ein User. Silvia reichte es jetzt – sie wehrte sich: "Nicht einmal Instagram oder Facebook reagiert auf Rassismus, wie man an diesen Kommentaren sieht, die an eine Hochschwangere geschrieben werden! Traurig diese Gesellschaft!"

Auch ein guter Freund der Familie Wollny stärkte Silvia den Rücken. "Was für widerliche Kommentare... Einfach nur ekelhaft", meldete sich Kevin Haupt in der Kommentarspalte zu Wort und fügte hinzu: "Aber die fühlen sich mit Sicherheit abends richtig zufrieden und glücklich, wenn sie ins Bett gehen."

