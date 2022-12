Katie Price erklärt Polizeieinsatz bei Ex Kieran Hayler

Katie Price (44) erklärt die momentane Situation. Aktuell sorgt das einstige Boxenluder für eine Schlagzeile nach der anderen. Vor einigen Tagen erst bestätigte sie die Trennung von ihrem Verlobten Carl Woods (33). Doch jetzt sorgt ihr Ex-Mann Kieran Hayler (35) für Ärger: Der Brite wurde von der Polizei vorgeladen und anschließend freigelassen. Der Grund für seine Verhaftung war unklar – zumindest bis jetzt: Denn Katie klärt ihre Fans auf.

"Ich habe das Bedürfnis, mich hier noch mal zu melden, um einige Falschmeldungen aufzuklären. In den letzten Wochen ist viel hinter den Kulissen passiert und ich bin mir bewusst, dass die Leute jetzt über die Situation nach Kierans Verhaftung spekulieren", begann die 44-Jährige ihr Statement in ihrer Instagram-Story. Um dies aufzuklären, schrieb Katie: "Kierans Verhaftung [...] ist das Ergebnis von Dingen, die seit dem 1. November passiert sind. Um das klarzustellen, er wurde diese Woche verhaftet, weil er sich in diesem Fall gegenüber einer minderjährigen Privatperson so verhalten hat, dass die Polizei davon ausgeht, dass er versucht hat, mich zu stalken. Es wurde fälschlicherweise berichtet, dass er lediglich mit der Polizei gesprochen habe."

Laut The Sun wurde Kieran nach seiner Verhörung wieder freigelassen. "Kieran unterstützte die Polizei bei ihren Ermittlungen. Es sind keine weiteren Maßnahmen zu erwarten", hieß es in einer Erklärung. Gegen den 35-Jährigen wurde keine Anklage erhoben.

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Getty Images Kieran Hayler, Ex-Mann von Katie Price

