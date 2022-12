Immer Ärger um Kieran: Katie Price' Ex musste zur Polizei

Mit Katie Price (44) und den Männern ist immer was los. Gerade erst trennten sie und ihr Verlobter Carl Woods sich, weil das Model seinen Liebsten betrogen haben soll. Im Juni war sie nur knapp einer Gefängnisstrafe entgangen, nachdem sie gegen eine einstweilige Verfügung von ihrem Ex-Mann Kieran Hayler (35) verstoßen und dessen neue Freundin beschimpft hatte. Stattdessen wurde sie zu gemeinnütziger Arbeit und einer Geldstrafe verurteilt. Doch jetzt scheint Kieran etwas ausgefressen zu haben!

Wie The Sun berichtet, wurde Kieran von der Polizei vorgeladen. Wie sein Vertreter bestätigte, wurde er gestern verhört und anschließend wieder freigelassen. "Kieran unterstützte die Polizei bei ihren Ermittlungen. Es sind keine weiteren Maßnahmen zu erwarten", hieß es in der Erklärung. Es wurde keine Anklage erhoben. Was der Gegenstand der Verhaftung war, ist noch nicht bekannt.

Katie und Kieran waren von 2013 bis 2020 miteinander verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder, die Töchter Jett (9) und Bunny (8). 2018 trennten sie sich nach zahlreichen Betrugsvorwürfen. Seitdem zofft das Ex-Paar sich immer wieder öffentlich und lässt kein gutes Haar am anderen.

Getty Images Kieran Hayler, Ex-Mann von Katie Price

Getty Images Kieran Hayler und Katie Price 2014

Instagram / katieprice Katie Price, Influencerin

