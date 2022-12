"Klarer 31er-Move": Calvin Kleinen wettert gegen Walentina

Calvin Kleinen (30) hält Walentina Doronina (22) für eine Verräterin! Beim Dating-Contest Swipe, Match, Love? traten die beiden Reality-TV-Stars gegeneinander an. Während der TV-Casanova sich mit seinem Bruder Marvin um die Welt datete, bildete die Blondine mit ihrer Freundin Melanie ein Team. Weil die Ex on the Beach-Bekanntheit sich aber nicht an die Regel gehalten hatte und nur auf ihrem privaten Handy rumgespielt hat, wurde sie disqualifiziert. Gegenüber Promiflash erzählte Calvin nun, dass Wale sogar ihn anschwärzen wollte!

Im Gespräch mit Promiflash erinnerte sich der 30-Jährige an die "Swipe, Match, Love?"-Dreharbeiten und kam dabei auch auf den Rauswurf der Influencerin zu sprechen. "Walentina ist rausgeflogen, weil sie ihr privates Handy hatte und wollte mich mitreißen und hat sogar erzählt, dass ich auch ein privates Handy habe", erzählte Calvin. Für eine solche Aktion fand der Temptation Island-Star deutliche Worte: "Klarer 31er-Move!"

"Swipe, Match, Love?" ist nicht das erste Format, in dem die beiden gemeinsam zu sehen sind. Bei Reality Shore feierten Calvin und Walentina schon heftige Partys und es ging sogar heiß her. In dem Format hatte sich der Rapper jedoch auch schon nicht allzu angetan von der 22-Jährigen gezeigt. "Walentina ist so Häppchen, so Dönerspieß, aber ich will so Kaviar, weißt du", hatte er in der Sendung geurteilt.

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de