Nach Dschungel: Erster Auftritt von Mike und Zara Tindall

Mike (44) und Zara Tindall (41) haben wieder bekannten Boden unter den Füßen! Vor einigen Wochen war der Mann von Queen Elizabeths (✝96) Enkelin in der britischen Ausgabe des Dschungelcamps zu sehen. Dort hatte der einstige Sportler sein Glück versucht – am Ende belegte er den vierten Platz. Nach seinem Exit wurde er von seiner Frau in den Arm genommen und anschließend traten die zwei die Rückreise an. Jetzt wurden die beiden das erste Mal in ihrer Heimat gesichtet!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man das Ehepaar gut gelaunt und ausgelassen auf der Cheltenham Rennbahn. Es handelt sich hierbei um den ersten öffentlichen Auftritt der beiden, seitdem Mike in der Realityshow teilgenommen hatte. Die zwei posierten für die Fotografen und lächelten dabei um die Wette. Zara entschied sich für ein dunkelgrünes Outfit – ihr Liebster trug ein grau-kariertes Sakko und eine grüne Hose.

In der Sendung konnten sich die Royal-Fans auf einige private Details freuen. So plauderte Mike über sein erstes Date mit Zara, wie OK! berichtete. Das Pärchen lernte sich beim Mittagessen in einem Restaurant kennen, was in einem "ziemlich betrunkenen Date" geendet sei. "Dann haben wir herausgefunden, dass wir uns beide gerne betrinken. Das war ein guter Anfang", scherzte der ehemalige Rugby-Spieler.

