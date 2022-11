Nach UK-Dschungel: Mike und Zara Tindall kommen im Hotel an

Mike Tindall (44) kann sich endlich wieder über ein warmes Bett freuen! Vor wenigen Wochen zog der Mann von Zara Tindall (41) in die britische Ausgabe des Dschungelcamps ein. Der Schwiegersohn von Prinzessin Anne (72) hat das Lager am Samstag jedoch verlassen müssen und belegte damit den vierten Platz der beliebten Realityshow. Direkt nach seinem Auszug hat sich der Sportler über die Unterstützung seiner Liebsten freuen können – immerhin nahm die Enkelin der Queen (✝96) ihn mit einer liebevollen Umarmung in Empfang. Nun reisten Mike und Zara wieder gemeinsam ins Hotel!

Wie Bilder zeigen, die Mirror vorliegen, sind der einstige Rugbyprofi und seine Frau inzwischen gemeinsam in ihrem Hotel angekommen. Dort wurde das royale Pärchen herzlich von den anderen bereits ausgeschiedenen Camp-Mitbewohnern und deren Partnern begrüßt. Ebenso wie Mike strahlte auch Zara bis über beide Ohren, während das Pärchen Arm in Arm aus dem Van stieg. Dabei scheint es ganz so, als wären die beiden überglücklich, endlich wieder beieinander zu sein.

Dass Zara überhaupt nach Australien kommen würde, um ihren Liebsten nach seinem Exit in Empfang zu nehmen, hielten zuletzt viele Experten für ziemlich unwahrscheinlich. "Sie ist sich als Nichte des Monarchen im Klaren darüber, dass man es mit dieser Art von Publicity auch übertreiben kann", war sich die britische ehemalige Politikerin Edwina Currie bis zuletzt sicher. Doch nun konnten sich Mike und Zara doch endlich wieder in die Arme schließen.

Getty Images Mike Tindall und Zara Tindall im Juni 2022 in Ascot

Getty Images Mike Tindall bei einem Pferderennen 2022

Getty Images Zara und Mike Tindall

