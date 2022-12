Nick Cannon kuschelt mit drei Monate altem Töchterchen Onyx

Nick Cannon (42) hat eine ganze Rasselbande an Kindern. Nachdem sich der Schauspieler 2016 von seiner Ex-Frau Mariah Carey (53) getrennt hatte, hatte er wohl dennoch große Pläne für seine Familie. Inzwischen hat er elf Kinder mit fünf verschiedenen Frauen – wobei bereits sein zwölftes Kind – diesmal mit Singer-Songwriterin Alyssa Scott – auf dem Weg ist. Im vergangenen Jahr starb sein fünfmonatiger Sohn an einem Gehirntumor. Genießt er deshalb seine Zeit mit jedem Kind noch mal mehr? Er zeigte sich jetzt kuschelnd mit seiner dreimonatigen Tochter Onyx.

In der vergangenen Woche wurde der 42-Jährige wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert, die aus seiner Lupus-Krankheit entsprungen ist. Nachdem er wieder entlassen wurde, schaute er bei Lanisha Cole vorbei, um seine dreimonatige Tochter zu besuchen. Das postete die Fotografin in ihrer Instagram-Stroy und schrieb dazu: "Ich habe sie lachen gehört und wenige Minuten später waren sie eingeschlafen." Auf dem Bild ist der Rapper komplett in Schwarz gekleidet zu sehen, wie er seiner Tochter das Fläschchen hält. Beide sehen aus, als würden sie friedlich schlafen.

Ob die Familienplanung bei Nick mittlerweile abgeschlossen ist? Zumindest hatte er wohl schon mal erwähnt, dass er über eine Vasektomie nachdenke, weil er "nicht die ganze Welt bevölkern" wollen würde.

Instagram / misslanishacole Nick Cannon füttert Tochter Onyx

Getty Images Nick Cannon im Juni 2022

Instagram / nickcannon Nick Cannon und seiner Tochter Onyx im Oktober 2022

