So war das Wiedersehen von Promi-BB-Jay und seiner Jessie!

Für Jay Khan (40) war es emotional! Der Boyband-Star wagte sich nach vielen Jahren Trash-TV-Abstinenz 2022 in ein neues Abenteuer: Promi Big Brother! Zwar war für den Musiker kurz vor dem großen Finale Schluss, trotzdem begeisterte er Woche für Woche einige Zuschauer im TV-Container. Selbstverständlich auch seine Freundin Jessie, die bereits betonte, total stolz auf ihren Partner zu sein. Wie war denn Jays Wiedersehen mit seiner Liebsten?

"Sehr emotional und sehr schön für uns beide. Sie hat geweint. Das ist schon heftig, weil wir uns einen Monat nicht gesehen haben", offenbarte er gegenüber Promiflash. Nun sind Jay und seine Jessie aber wohl überglücklich, wieder vereint zu sein. "Und sich einen Monat nicht sehen und keinen Kontakt haben – weder per WhatsApp noch einen Anruf – ist schon extrem. Das hatten wir echt noch nie und werden wir auch hoffentlich nicht mehr haben", stellte er klar.

Tatsächlich meinte Jay, dass er sich nach seinem kleinen Reality-TV-Comeback erst mal wieder aus der Branche zurückziehen werde. "Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werde ich an einem Reality-Format in Zukunft nicht mehr teilnehmen", führte er im weiteren Gespräch mit Promiflash aus. Promi BB kam für ihn allerdings infrage: "Das ist für mich auch das Reality-TV-Format, was Inhalte und Kontexte nicht bewusst verschleiert oder verdreht."

Anzeige

SAT.1/Marc Rehbeck Jay Khan, Sänger

Anzeige

Instagram / jaykhanmusik Jay Khan mit seiner Freundin Jessie

Anzeige

Sat.1 Jay Khan bei "Promi Big Brother" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de