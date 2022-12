Unbekannter pinkelte in Katharina Eisenbluts Baby-Flasche!

Katharina Eisenblut (28) berichtet von einem schier unglaublichen Vorfall! Die ehemalige Deutschland sucht den Superstar-Kandidatin und ihr Mann Niko Kronenbitter sind seit dem Sommer Eltern: Ihr erstes Kind – der kleine Sohn namens Emilio – hat im Juli das Licht der Welt erblickt. Seitdem teilt die Influencerin immer wieder Einblicke in ihr Leben als Mutter. Jetzt wurden die stolze Mama und ihr Kleiner Opfer einer Pinkel-Attacke: Offenbar hat ein Unbekannter in die Trinkflasche von Katharinas kleinem Baby gepinkelt!

Von diesem skurrilen Vorfall berichtete Katharina jetzt in ihrer Instagram-Story. "Uns hat einfach jemand in die Thermosflasche von Emilio gepinkelt", erklärte sie. Die ehemalige Die Alm-Kandidatin habe ihre Wickeltasche mitsamt einer Thermosflasche voller heißem Wasser im Hausflur abgestellt. Als sie diese für einige Zeit unbeobachtet ließ, soll angeblich ein Unbekannter in den Behälter uriniert haben. "Ich finde die ganze Aktion so asozial", brachte sie ihr Entsetzen zum Ausdruck.

Das Urin-Debakel wollte Katharina nicht auf sich sitzen lassen – die Influencerin brachte den Vorfall zur Anzeige. "Ich fahre jetzt erst mal zur Polizei und dann erzähle ich euch mehr darüber", informierte sie ihre Follower und drohte dem unbekannten Täter: "An die Person, die echt meinte, unserem Sohn so etwas anzutun. Ich werde dich finden und dann werden wir mal sehen, was ich mir für dich einfallen lasse."

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Sohn im November 2022

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut im November 2021

Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, einstige DSDS-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de