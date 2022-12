Wow! Das waren die schönsten Looks des Jingle Balls 2022

Dua Lipa (27), Demi Lovato (30) und Co. ziehen mal wieder alle Blicke auf sich! Auch in diesem Jahr fanden sich die Stars und Sternchen der Musikszene zusammen und performten beim iHeartRadio Z100’s Jingle Ball in New York ihre besten Hits. So sorgte unter anderem Lizzo (34) in ihrem Grinch-Outfit für weihnachtliche Stimmung, während Charlie Puth (31) die Fans mit seinen Songs zum Schwärmen brachte. Aber nicht nur mit ihren Auftritten auf der Bühne überzeugten die Musiker – Promiflash zeigt euch die schönsten Red-Carpet-Looks des Jingle Balls 2022!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, verzauberte Dua Lipa am Freitagabend mit einem glamourösen Look: Die Sängerin posierte in einem bodenlangen, schwarzen Kleid für die Fotografen. Demi Lovato hingegen wählte einen rockigeren Lock: Die "Sorry Not Sorry"-Interpretin trug einen schwarzen Hosenanzug aus Leder, der mit silberfarbenen Ketten und Nieten übersät war. Um ihren Look komplett zu machen, entschied sie sich zudem für Plateau-Stiefel.

Ava Max (28) setzte auf mehr Farbe: Die "Kings & Queens"-Interpretin präsentierte ihre Hammerfigur in einem roten Paillettenkleid. Dazu kombinierte die 28-Jährige schwarze Boots aus Leder. Dove Cameron (26) entschied sich hingegen für ein Color-Blocking-Outfit: Zu seiner schwarz-orangefarbenen Hose trug der einstige Disney-Star eine weite, pinkfarbene Jacke. Um den farbenfrohen Look komplett zu machen, setzte Cameron zudem auf blauen Lidschatten.

Anzeige

Getty Images Lizzo beim iHeartRadio Z100’s Jingle Ball 2022

Anzeige

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Anzeige

Getty Images Demi Lovato, Sängerin

Getty Images Ava Max, Sängerin

Getty Images Dove Cameron, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de