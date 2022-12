Adele ist ein gigantischer Fan: Was sagt Shania Twain dazu?

Adele (34) konnte es nicht fassen. Bei einer ihrer Shows in Las Vegas hatte doch tatsächlich Country-Legende Shania Twain (57) im Publikum gesessen! Überwältigt berichtete die "Make You Feel My Love"-Interpretin später in den sozialen Medien über diesen besonderen Besuch von ihrem Idol. Denn von dem habe sie erst im Nachhinein erfahren. So reagierte Shania auf Adeles Begeisterung über ihr Kommen!

"Das war so besonders", beschrieb die Kanadierin die Situation gegenüber Extra. Vor der Show habe Shania die Oscar-Gewinnerin nicht belästigen wollen, weswegen es später wohl eine umso schönere Überraschung für die Britin gewesen ist. "Ich wollte die Show einfach aus dem Publikum heraus genießen", erklärte die "You're Still The One"-Interpretin. "Das war wirklich süß von ihr", sagte sie über Adeles schwärmenden Post.

Offenbar war es gut, dass die Songwriterin nicht gewusst hatte, dass ihre Ikone ihr gerade beim Performen zusah. Denn zu ihrem Beitrag auf Instagram schrieb Adele: "Zum Glück hast du einen Hut getragen. Ich wäre in Flammen aufgegangen, hätte ich dich gesehen! Ich verehre dich und kann nicht glauben, dass du meine Show besucht hast!"

