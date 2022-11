Adele kann es nicht glauben: Shania Twain besuchte ihre Show

Das haut wohl selbst Superstar Adele (34) aus den Socken! Die Singer-Songwriterin konnte schon den ein oder anderen Preis für ihre Arbeit abstauben. Mehrere Grammys, ein Oscar und ein Golden Globe gehören zu ihren Auszeichnungen. Auch Country-Legende Shania Twain (57) kann da mit "Come On Over", das als das meistverkaufte Album einer Solokünstlerin zählt, mithalten. Adele kann es nicht glauben, dass ausgerechnet Shania eines ihrer Konzerte besuchte!

Das Beweisfoto postete die Britin in ihrer Story auf Instagram. Darauf zu sehen ist sie selbst, wie sie gerade in einem eng anliegenden schwarzen Kleid performt. Im Hintergrund lächelt ihr Shania entgegen. Auch sie hat sich mit einem großen Hut und einem grünen Kleid richtig in Schale geworfen. Davon habe Adele jedoch erst im Nachhinein etwas mitbekommen. "Zum Glück hast du einen Hut getragen. Ich wäre in Flammen aufgegangen, hätte ich dich gesehen! Ich verehre dich und kann nicht glauben, dass du meine Show besucht hast!", schrieb die "Hello"-Interpretin zu dem Schnappschuss.

Die Country-Musikerin ist jedoch nicht Adeles einziger berühmter Fan. Auch Rapper Stormzy (29) kann von ihr nicht genug bekommen! Denn andersherum war die "Rolling In The Deep"- Sängerin bei einem seiner Konzerte aufgetaucht. "Ich war schon immer ein großer Fan. Sie kam zu meiner Show in London und ich war sehr, sehr beeindruckt. Extrem verblüfft", hatte er bei der "Jonathan Ross Show" zugegeben. Der Brite habe sich so sehr gefreut, dass er sie sogar viermal umarmte!

Anzeige

Getty Images Shania Twain, Countrysängerin

Anzeige

Instagram / adele Adele und Shania Twain

Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de