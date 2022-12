"Cringe": Gerda Lewis disst Aleks Petrovic und Vanessa!

Gerda Lewis (30) ist wohl nicht überzeugt von der Liebesgeschichte von Aleksandar Petrovic (31) und Vanessa Nwattu. Der Reality-TV-Star wollte eigentlich seine Beziehung mit Christina Dimitriou (30) bei Temptation Island V.I.P. festigen. Es kam aber anders: Der Influencer verguckte sich in die Verführerin Vanessa Nwattu. Dafür bekommt er reichlich Gegenwind – und auch Gerda lässt jetzt kein gutes Haar an Aleks und Vanessa.

Aleks und Vanessa benannten unabhängig voneinander das Beschützen als Aufgabe des Mannes in einer Beziehung – das bestärkte die beiden in ihren Gefühlen. Gerda machte sich in ihrer Instagram-Story darüber lustig: "Oh mein Gott, krass: Sie haben beide Beschützer als Erstes hingeschrieben. Echt unglaublich, hätte sonst wahrscheinlich niemand", ätzte die ehemalige Bachelorette und fuhrt fort: "Die beiden sind so cringe hoch eine Million, ich kann mir das nicht mitansehen."

Besonders Vanessa bekam ihr Fett weg. "Sorry, du hättest halt auch einfach alles sein lassen können, Schwester. Wie kann man so auf verliebt machen, während man weiß, der Partner geht gerade komplett daran kaputt", lästerte Gerda weiter.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

