"Duale Seele": Aleks Petrovic erklärt Verbindung zu Vanessa

Aleksandar Petrovic (31) rechtfertigt sich einmal mehr für sein Verhalten! Der Reality-TV-Star hat in der Temptation Island V.I.P.-Villa Gefühle für die Verführerin Vanessa Nwattu entwickelt. In der neuesten Folge schrieben die beiden sogar ein Liebesgedicht – und das, obwohl der Fitnessfan seiner Partnerin Christina Dimitriou (30) eigentlich seine Treue beweisen wollte. Nun stellte Aleks einmal mehr klar, dass die Verbindung zu Vanessa etwas ganz Besonderes für ihn ist!

"Ich habe mit Vanessa jemanden in der Villa kennengelernt, der so was wie meine duale Seele ist", begann der 31-Jährige in seiner Instagram-Story zu erzählen. Doch was bedeutet das? Eine Dualseele oder auch Zwillingsseele beschreibt eine Seelenpartnerschaft – also ähnlich wie eine Seelenverwandtschaft. Aleks selbst hätte es nie im Leben für möglich gehalten, dass er jemanden innerhalb so kurzer Zeit so tiefgründig kennenlernen könnte. Doch die Single-Lady scheint ihn einfach verzaubert zu haben: Sie haben nicht nur die gleichen Ansichten und einen ähnlichen Humor, der Influencer könne mit Vanessa auch auf einer ganz anderen Ebene kommunizieren als mit Christina.

Auch auf seine Partnerin kam der Hottie in seinem Statement zu sprechen. Er habe Christinas Loyalität während der Beziehung zwar sehr geschätzt, allerdings könne sich Aleks vorstellen, dass sie emotional abhängig von ihm war: "Auf der einen Seite liebt sie mich, auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage: 'Ist das nicht schon emotionale Abhängigkeit?'"

