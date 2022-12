Endgültig? Chloe Ferry und Johnny trennen sich drittes Mal

Chloe Ferrys (27) On-off-Romanze geht weiter! Die Geordie Shore-Bekanntheit trennte sich im vergangenen September von ihrem Partner Johnny Wilbo. Im Anschluss an die Trennung wurde es für die Fans der Beauty unübersichtlich: Denn sie kam wieder mit ihrem Ex zusammen – nur um sich kurz darauf wieder zu trennen. Nach einem erneuten Anlauf scheint es jetzt wieder aus zu sein: Chloe und Johnny trennen sich ein drittes Mal!

Das bestätigte Chloe im Gespräch mit der britischen Zeitung The Sun: "Ich möchte gerade einfach nur alleine sein. Ich möchte niemanden um mich herum. Mein Jahr 2022 war so schlimm, dass ich es körperlich kaum aushalte, bis 2023 endlich kommt." Der neuerliche Anlauf, die Beziehung zu Johnny zu reparieren, habe demnach nur wenige Tage gedauert.

Die Britin wolle nun wohl eher in die Zukunft schauen, als zurückzublicken. "Es kann gar nicht schlechter laufen als in diesem Jahr, deshalb freue ich mich auf das, was kommt, und genieße die Zeit für mich", ließ sie das Blatt an ihrem Seelenleben teilhaben.

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, "Geordie Shore"-Star

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, britischer TV-Star

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry im September 2022

