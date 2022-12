Hochschwangere Alyssa Scott bittet um "Geburtsenergie"

Bei Alyssa Scott ist Endspurt angesagt! Ende Oktober hatte die Influencerin überraschend verkündet, dass sie und ihr Ex Nick Cannon (42) ihren zweiten Nachwuchs erwarten. Ihr erstes gemeinsames Kind, Baby Zen, starb an einem Hirntumor. Während ihrer erneuten Schwangerschaft zeigte sich die Beauty positiv und teilte regelmäßig private Einblicke. Kurz vor der Geburt hofft Alyssa auf die Unterstützung ihrer Community.

In ihrer Instagram-Story gab sie ein Update und wandte sich an ihre Fans: "Ich bin offiziell das ganze Jahr über schwanger gewesen. Schickt mir etwas Geburtsenergie, Leute." Alyssa fügte zudem hinzu: "Trotz der Unannehmlichkeiten und der Vorfreude habe ich diese Schwangerschaft mehr genossen, als ich sagen kann, und ich fühle mich so gesegnet, dass ich dieses Geschenk bekommen habe."

Im November hatte sie die Baby-News öffentlich gemacht, indem sie die Schnappschüsse mit Nick via Instagram teilte. Auf einem der Bilder ist Alyssa fast vollständig nackt zu sehen, während sie in einer Badewanne posiert."Das ist Liebe", lauteten ihre Worte unter dem Beitrag.

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott, Ex von Nick Cannon

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott, Influencerin

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott im Oktober 2019

