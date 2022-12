Konzertabsage! LeAnn Rimes hat schlimme Stimmbandblutung

LeAnn Rimes (40) muss ihre Fans enttäuschen! Die Sängerin verzückt mit ihren Hits Fans auf der ganzen Welt. Bereits seit 1990 steht der Countrystar auf der Bühne und begeistert sein Publikum auch abseits seiner Konzerte. Vor zwei Jahren kam LeAnn in der US-Version von The Masked Singer etwa bis ins Finale und in der Serie "Country Comfort" spielte sie sich selbst. Jetzt musste LeAnn allerdings Shows absagen und beunruhigt ihre Fans: Denn sie leidet an einer schmerzhaften Stimmbandblutung!

Auf Instagram teilte LeAnn nun nämlich einen handgeschriebenen Brief, in dem sie ihren Followern die traurige Nachricht überbringt: "Als ich Grippe hatte, stellte mein Arzt eine Blutung an meinen Stimmbändern fest, die von dem starken Husten herrührt, den ich hatte." Sie müsse daher einige Konzerte absagen. "Ich bin auf dem Weg der Besserung, aber ich kann momentan weder sprechen noch singen."

Es breche ihr das Herz, die Shows nicht spielen zu können, fügte die Musikerin hinzu: "Ich habe mich so darauf gefreut, die Vorweihnachtszeit mit euch zu feiern!" Sie werde die Auftritte aber nachholen und ihren Fans bald Bescheid geben, versprach LeAnn.

LeAnn Rimes, Sängerin





