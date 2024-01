Musikerin LeAnn Rimes mussten Krebszellen entfernt werden

Sie spricht über ein sensibles Thema. In den 1990er-Jahren hatte LeAnn Rimes (41) ihren weltweiten Durchbruch als Musikerin. Dabei feierte sie jedoch vor allem mit ihrem Mega-Hit "Can't Fight The Moonlight" zahlreiche Erfolge. Doch während sie auf eine fulminante Karriere zurückblickt, kann dies von ihrem Privatleben nicht behauptet werden. Schon zuvor machte die Sängerin öffentlich, mit welchen gesundheitlichen Problemen sie bereits zu kämpfen hatte. Gerade erst erlebte sie einen erneuten Rückschlag: LeAnn ließ sich Zellen einer Krebsvorstufe entfernen.

"Der Januar ist normalerweise ein schwieriger Monat für mich. In den letzten Jahren hatte ich um diese Zeit entweder Zahnoperationen oder musste mich von einer Stimmbandblutung erholen", schreibt sie auf Instagram. Zuletzt habe eine Vorsorgeuntersuchung dann ein ungewöhnliches Wachstum von Zellen an ihrem Gebärmutterhals gezeigt. Zusammen mit ihrem Arzt habe sie entschieden, dass ein operativer Eingriff "das Beste wäre, um die [...] präkanzerösen Zellen zu entfernen". Mit ihrem Beitrag wolle LeAnn deshalb auf die Bedeutung solcher Routine-Untersuchungen aufmerksam machen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 41-Jährige in der Öffentlichkeit über ihre gesundheitlichen Probleme spricht. Im Netz berichtete sie ihren Fans damals von ihrer schmerzhaften Stimmbandblutung. "Als ich Grippe hatte, stellte mein Arzt eine Blutung an meinen Stimmbändern fest, die von dem starken Husten herrührt, den ich hatte", hieß es da unter anderem.

Anzeige

Getty Images LeAnn Rimes, Musikerin

Anzeige

Getty Images LeAnn Rimes, Musikerin

Anzeige

Getty Images LeAnn Rimes, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de