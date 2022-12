Liam Payne entschuldigt sich für One-Direction-Interview!

Liam Payne (29) nimmt seine Kommentare zurück. Im Juni hatte der Sänger für viele erhitzte Gemüter gesorgt: In einem Podcast wetterte der Brite gegen seine einstigen One Direction-Bandkollegen. Er war der Meinung, dass die Band seinetwegen den großen Erfolg zu verdanken habe. Nach seinen Worten war der Vater eines Sohnes einem weltweiten Shitstorm ausgesetzt. Jetzt bittet Liam die Fans um Verzeihung!

In seiner Instagram-Story wandte sich der 29-Jährige an seine Community und gestand: "Es wurde für mich ziemlich dunkel, als ihr euch gegen mich gestellt habt. Ich habe das Haus drei Monate lang nicht verlassen." Anschließend entschuldigte sich Liam für sein Verhalten: "Ihr wisst, dass mir das alles leidtut, ich liebe meine Jungs und bin mir nicht sicher, was mit mir los war, außer dass ich ein Problem mit mir selbst hatte und es an allen anderen ausgelassen habe..."

Nach der Veröffentlichung des Gesprächs kam es schnell zu empörten Reaktionen. "Liam macht einen Podcast mit Logan Paul (27), während Harry bald im ausverkauften Wembley-Stadion spielt. Merkt ihr den Unterschied?", lautete ein Kommentar auf Twitter. Ein anderer User war überzeugt: "Da braucht wohl jemand Aufmerksamkeit."

Getty Images Liam Payne bei den The Sun Military Awards 2020

Instagram / liampayne Liam Payne, einstiges "One Direction"-Mitglied

Getty Images Harry Styles mit Liam Payne, 2015

