Mariah Carey und Tochter Monroe (11) im Duett auf der Bühne

Monroe Cannon (11) tritt wohl in die Fußstapfen ihrer berühmten Mama Mariah Carey (53)! Im April 2011 wurden die Musikerin und der Comedian Nick Cannon (42) Eltern von süßen Zwillingen: Sohn Moroccan (11) und Töchterchen Monroe. Im Netz teilt die Sängerin immer wieder Fotos mit ihren Sprösslingen und stand sogar schon mit den beiden auf der Bühne. Auch jetzt holte Mariah bei einem Auftritt Monroe wieder für ein Duett zu sich auf die Bühne!

Bei einem Auftritt in Toronto begrüßte die 52-Jährige einen ganz besonderen Gast auf der Bühne: ihre elfjährige Tochter Monroe. Wie in einem Clip auf YouTube zu sehen ist, gab sie mit ihr zusammen den Song "Away In A Manger" zum Besten. Die "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin fand schöne Worte für ihren Nachwuchs und schwärmte: "Das hier ist mein kleines Mädchen. Vor elf Jahren bekam ich das größte Geschenk. [...] Das ist unser erstes Duett."

Mit ihrem Auftritt konnte Monroe wohl überzeugen. Unter ihrem Instagram-Beitrag über das Konzert kommentierte ein User: "Ich habe jeden Moment der Show gestern Abend genossen. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr zu hören und zu sehen!" Ein anderer meinte über Mariah: "Sie ist die beste Promi-Mama, die es je gab!"

Getty Images Nick Cannon, Mariah Carey und ihre Kinder Moroccan und Monroe im März 2017

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit ihrer Tochter Monroe im November 2022

Instagram / mariahcarey Mariah Carey und ihre Tochter Monroe

