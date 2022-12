Megasexy! Catherine Zeta-Jones flasht im roten Lederrock

Catherine Zeta-Jones (53) ist mal wieder stilvoll unterwegs! Seit sie 17 Jahre alt ist, ist die Britin das Leben im Rampenlicht gewöhnt: Der internationale Durchbruch gelang Catherine mit ihrer Hauptrolle in dem Kinofilm "Die Maske des Zorro". Danach folgten weitere Projekte wie "Rezept zum Verlieben" oder "Lieber verliebt". Aber nicht nur mit ihrer schauspielerischen Leistung überzeugt die Frau von Michael Douglas (78) – auch ihr Modebewusstsein kann sich sehen lassen: In einem sexy Rock spazierte Catherine jetzt durch New York!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, trat die Schauspielerin am Donnerstag in der "Live with Kelly & Ryan"-Show auf: Während sie ins Studio spazierte, flashte Catherine in einem roten Lederrock mit XXL-Schlitz. Dazu kombinierte die 53-Jährige einen schwarzen Mantel und ein enges Top in derselben Farbe. Zudem machte die Oscar-Preisträgerin ihren Look mit glänzenden roten Schuhen, einer schwarzen Clutch und einer kastenförmigen Sonnenbrille komplett.

Aber auch auf der Premiere von "National Treasure: Edge of History" posierte Catherine sehr sexy für die Fotografen: Für ihren Red-Carpet-Auftritt wählte die dunkelhaarige Beauty ein glitzerndes Abendkleid mit XXL-Ausschnitt.

Getty Images Catherine Zeta-Jones, Schauspielerin

Splash News / ActionPress Catherine Zeta-Jones, Schauspielerin

Getty Images Catherine Zeta-Jones, Schauspielerin

