Nach Liebes-Dementi: Larsa Pippen ist offen für was Neues!

Larsa Pippen (48) will sich wieder verlieben! Die TV-Bekanntheit ist seit Anfang des Jahres offiziell geschieden. Die Auflösung der Ehe mit Scottie Pippen (57) hatte die einstige BFF von Kim Kardashian (42) bereits 2018 beantragt. Im November wurde der Beauty eine Liaison mit dem Basketballstar Marcus Jordan (31) nachgesagt – doch die dementierte Larsa schnell. Einer neuen Liebe gegenüber scheint sie aber nicht abgeneigt zu sein.

"Immer wenn ich mit jemandem gesehen werde, wird mehr daraus gemacht, als es wirklich ist", zeigte sich Larsa gegenüber Page Six belustigt über die Liebesgerüchte. Gewissermaßen hätten die Leute aber auch recht: Sie sei wieder bereit, einen Mann in ihr Leben zu lassen. "Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich endlich bereit bin, wieder richtig zu daten", gab die 48-Jährige einen Einblick in ihre Gefühlslage.

Sie wolle es mit einer neuen Romanze jedoch nicht überstürzen, betonte Larsa. "Ich konzentriere mich momentan voll auf das Berufliche, meine Familie und darauf, Spaß zu haben", gab sie in dem Gespräch einen Ausblick auf ihre nähere Zukunft.

Anzeige

Getty Images Marcus Jordan, Basketballspieler 2022

Anzeige

Instagram / larsapippen Larsa Pippen, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / larsapippen Larsa Pippen im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de