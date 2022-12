Nach Portugals WM-Aus: Cristiano Ronaldo teilt erste Worte

Cristiano Ronaldo (37) meldet sich jetzt persönlich zu Wort. Am Samstag musste der portugiesische Fußballer eine herbe Niederlage einstecken: Sein Team verlor im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Katar 0:1 gegen Marokko. Somit verpasste der Stürmer seine letzte Chance, den Weltmeistertitel für sein Land zu holen. Nach dem Spiel zeigte er sich untröstlich und weinte bitterlich. Jetzt richtete er emotionale Zeilen an seine Fans.

"Die WM mit Portugal zu gewinnen, war der größte und ambitionierteste Traum meiner Karriere", begann der 37-Jährige sein ausführliches Statement. Er betonte, dass er während seiner Karriere immer alles gegeben habe, doch diesmal ohne Erfolg. "Leider ist dieser Traum gestern geplatzt. Es ist es nicht wert, auf die hitzigen Dinge zu reagieren", schrieb Cristiano via Instagram. Abschließend bedankte sich der Sportler für die Unterstützung: "Viel mehr habe ich im Moment nicht zu sagen. Danke, Portugal. Danke, Katar. Der Traum war schön, während er anhielt."

Cristiano Freundin Georgina Rodriguez (28) kam ihrem Liebsten zuvor und meldete sich bereits am Samstag öffentlich zu Wort. Sie kritisierte die Entscheidung des Trainers, den Spieler erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt zu haben. "Heute hat dein Freund und Trainer falsch entschieden. [...] Er hat gesehen, dass sich alles verändert hat, als du ins Spiel gekommen bist, aber da war es schon zu spät", schoss sie gegen Fernando Santos (68) via Instagram.

