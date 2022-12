König Charles strahlt bei Treffen mit Filmstar Ryan Reynolds

König Charles III. (74) kann wieder lachen! Am Donnerstag sind die ersten Folgen von Prinz Harry (38) und Meghans (41) Netflix-Doku erschienen. Hier sprechen der Brite und die US-Amerikanerin offen darüber, wie schwer das royale Leben für sie war, bevor sie ihre Ämter als aktive Mitglieder der Königsfamilie schließlich niedergelegt haben. Manche Aussagen des Paares rücken das Königshaus und sein Oberhaupt nicht unbedingt in ein gutes Licht. Doch einer kann Charles auch in schweren Zeiten zum Schmunzeln bringen – Ryan Reynolds (46)!

Daily Mail berichtet jetzt: Der 74-jährige Monarch besuchte am Freitag den Fußballverein von Wrexham im Nordosten von Wales – der wurde im Februar 2021 von dem Hollywood-Schauspieler gekauft. Auch die Königsgemahlin Camilla (75) und Ryans Miteigentümer Rob McElhenney (45) waren vor Ort, um darüber zu sprechen, wie der Verein zur Erneuerung der walisischen Stadt beigetragen hat. Doch selbst bei einem derart trockenen Thema gelang es Reynolds, der für seinen Humor bekannt ist, dem König offenbar ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern! Auf den Bildern wirken die Männer beinahe wie alte Freunde, die miteinander herumalbern.

Ryan hat sich für das Treffen mit den britischen Royals mächtig herausgeputzt! Der "Deadpool"-Star trug einen dunkelblauen Dreiteiler, ein weißes Hemd und eine stylishe grobe Krawatte – eine schwarze Nerd-Brille rundete den smarten Businesslook perfekt ab. Was sagt ihr zu den Bildern? Stimmt ab!

Getty Images Ryan Reynolds und König Charles III.

