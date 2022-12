"Nicht hübsch genug": Lea Michele wurde Nasen-OP empfohlen

Lea Michele (36) musste viel Gegenwind einstecken. Die Schauspielerin, die ihre Karriere als Kind am Broadway begonnen hatte, war durch die Rolle der Rachel in Glee einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Die Anfänge in der hart umkämpften Filmwelt waren wohl nicht leicht gewesen für Lea. Jetzt verriet sie, dass ihr früher eingeredet wurde, dass sie nicht schön genug für die Branche sei.

Gegenüber People enthüllte die 36-Jährige, dass sie zu Beginn ihrer Karriere dazu gedrängt wurde, ihr Äußeres operativ zu verändern. "Die Leute sagten mir, ich solle mir die Nase operieren lassen, ich sei nicht hübsch genug für Film und Fernsehen", meinte Lea. Glücklicherweise hat die US-Amerikanerin es auch ohne Eingriffe geschafft, als Sängerin und Schauspielerin erfolgreich zu sein.

Auch privat könnte es für die New Yorkerin momentan nicht besser laufen. Zusammen mit ihrem Mann, dem Geschäftsmann Zandy Reich, hatte sie vor etwa zwei Jahren ihren kleinen Sohn Ever Leo auf der Welt begrüßt. Seitdem vergehe die Zeit viel zu schnell: "Mir kommt es so vor, als wärst du erst gestern geboren worden und jetzt hast du deinen ersten Tag im Kindergarten. Ich bin deine Mama und ich liebe dich", meinte die Beauty auf Instagram.

Getty Images Lea Michele bei einer Vorführung von "Glee" in Nord Hollywood im Mai 2012

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Lea Michele mit ihrem Mann Zandy und ihrem Sohn Ever in Los Angeles

Instagram / leamichele Lea Michele mit ihrem Sohn

