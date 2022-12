Patrick Mahomes und Brittany sind im "puren Babyglück"!

NFL-Star Patrick Mahomes (27) und seine Brittany Matthews überraschten ihre Fans vor wenigen Wochen mit einer zuckersüßen Nachricht: Ihr zweites gemeinsames Kind hat das Licht der Welt erblickt. Seitdem hat sich das Leben der beiden um 180 Grad gedreht – denn mit zwei Kids ist nun noch mehr Trubel im Haus angesagt. Doch diesen neuen Schwung scheinen Patrick und Brittany total zu genießen!

Das verrät nun eine Quelle dem Onlinemagazin Us Weekly. "Patrick und Brittany sind im Moment im puren Babyglück", gibt der Insider einen Einblick in das neue Leben der frischgebackenen Zweifach-Eltern und fügt hinzu: "Sie haben ihre Familien, die ein- und ausgehen, um Patrick bei allem im Haus zu helfen. Sie sind so glücklich mit ihrer wachsenden Familie und lieben es, Zeit mit ihrem kleinen Sohn zu verbringen."

Aber vor allem der Footballer soll sich rührend um seine Partnerin kümmern. "Brittany erholt sich wirklich gut und Patrick war eine große Hilfe. Obwohl er mit der Football-Saison beschäftigt ist, sorgt er dafür, dass sie und die Kinder gut versorgt sind", plauderte vor Kurzem ein Informant gegenüber HollywoodLife aus.

Instagram / patrickmahomes Patrick "Bronze" Lavon Mahomes III, Baby von Patrick und Brittany Mahomes

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihrer Tochter Sterling

Getty Images Patrick Mahomes im Oktober 2020

