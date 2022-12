Positive Kommentare: Aurora Ramazzotti zeigt ihren Babybauch

Aurora Ramazzotti (26) bekommt viel positives Feedback! Die Tochter von Michelle Hunziker (45) und ihr Freund Goffredo Cerza werden bald Eltern. Seit über fünf Jahren sind die Fernsehmoderatorin und der Student mittlerweile zusammen. Die Schwangerschaft bestätigte sie erst zwei Wochen vor der öffentlichen Verkündung des Geschlechts – es wird übrigens ein Junge. Jetzt postete sie ein Bild, auf dem ihre Babykugel im Fokus steht – und erntet viele positive Kommentare.

Auf ihrem Instagram-Kanal posiert sie in einem grünen Jumpsuit in Cord-Optik und trägt dabei lässig eine Sonnenbrille. Ihre Babykugel steht dabei deutlich im Fokus. Dem Wetter entsprechend trägt sie über dem Bodysuit noch einen wadenlangen Mantel in Schwarz, eine schwarze Handtasche, schwarze Handschuhe und schwarze Stiefeletten. Den Look rundet sie mit einem Chanel-Schal ab. Ihre Bildunterschrift lautet: "Das Weihnachtsgeschenk bin ich." Unter dem Beitrag sind fast nur positive Kommentare zu lesen. Einer lautet beispielsweise: "Du bist so wunderschön, Aurora. Du bist ein Wunder mit diesem Bauch."

Auch unter anderen Postings, in denen es um ihre Schwangerschaft geht, bekommt sie viel Anerkennung von ihren Followern. "Die Schwangerschaft macht dich noch schöner", schrieb ein begeisterter Fan, ein anderer kommentierte: "Du siehst so gut aus."

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazotti und Goffredo Cerza

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazotti, Fernsehmoderatorin

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazotti im Dezember 2022

