Im sechsten Monat: Aurora Ramazzotti gibt süßes Baby-Update!

Aurora Ramazzotti (25) kann offenbar nicht genug von ihrer kleinen Babykugel bekommen! Ende September gab die Tochter von Michelle Hunziker (45) und Eros Ramazzotti (59) bekannt, dass sie und ihr Partner Goffredo Cerza ihren ersten Nachwuchs bekommen. Die Mama der werdenden Mutter enthüllte daraufhin im TV den Geburtstermin: Im April soll Michelles Enkelkind das Licht der Welt erblicken! Jetzt gewährte Aurora ihren Fans einen direkten Blick auf ihren nackten Babybauch!

Seit Auroras Schwangerschaft bekannt ist, teilt die 25-Jährige immer wieder niedliche Schnappschüsse, auf denen sie ihr Bäuchlein in Szene setzt. So auch via Instagram, als sie kürzlich mit einem weißen Crop-Top posierte und dabei ihren bloßen Babybauch in Szene setzte. "Das ist noch nicht mal der sechste Monat", erklärte sie ihren Followern, während sie sich immer wieder liebevoll über den Bauch streichelte.

Ebenso wie Aurora freut sich auch ihre Familie auf das Nesthäkchen der Familie – und unterstützen die Schwangere, wo sie nur können. So lichteten Paparazzi die Beauty erst kürzlich dabei ab, wie sie gemeinsam mit ihrem Partner, ihrer Mutter Michelle sowie ihren kleinen Schwestern Sole (9) und Celeste (7) vor einer Schweizer Klinik stand, um einen Ultraschalltermin wahrzunehmen. Mit der ganzen Familie im Schlepptau ist die Vorfreude offenbar umso größer!

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Tochter Aurora im November 2022

Splash News Aurora Ramazzotti im November 2022 in Mailand

MEGA Aurora Ramazzotti mit Sole und Celeste Trussardi, Michelle Hunziker und Goffredo Cerza in Sorego

