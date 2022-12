Rios Tod: Darum trauern FitnessOskar und Mandy öffentlich

Warum sprechen FitnessOskar und Mandy so offen über den Tod ihres Sohnes? Der YouTuber und seine Partnerin Mandy bekamen im Sommer dieses Jahres ihr erstes Kind: Baby Rio. Der Kleine litt jedoch an einer Autoimmunerkrankung – diese kostete ihn vor wenigen Tagen das Leben. Seine Eltern ließen ihre Fangemeinde an ihrer Trauer teilhaben, indem sie beispielsweise mehrfach live gingen. Dafür bekamen sie jedoch viel negatives Feedback. Nun erklären FitnessOskar und Mandy, warum sie so offen damit umgehen.

In einem YouTube-Video kamen die zwei unter Tränen darauf zu sprechen, warum sie nach dem Tod ihres Kindes so öffentlich trauern. "Es hat uns bei allem immer so sehr geholfen, mit euch darüber zu sprechen und vielleicht denken manche, wie kann man jetzt so kurz nach dem Tod live gehen, aber wir versuchen, das alles irgendwie ein bisschen zu verarbeiten", erklärte Mandy, woraufhin FitnessOskar ergänzte: "Jeder verarbeitet das anders und wir dachten, vielleicht hilft es uns, mit euch zu trauern." Die beiden hätten ihre Fans auch bei dem Kinderwunsch, der Schwangerschaft, der Geburt und der Krankheit mitgenommen – darum nun auch nach Rios Tod.

Dem Paar falle es schwer zu trauern, der Schmerz sei so unglaublich groß. Es sei wichtig, sich dabei zu unterstützen: "Wir hoffen, dass wir auch anderen Menschen, die einen Menschen verloren haben, irgendwie noch ein bisschen in der Situation helfen. Man muss zusammen stark sein, alleine schafft man das nicht", betonte Mandy.

