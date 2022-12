Rückfallangst: Robbie Williams' Frau versteckt Schmerzmittel

Robbie Williams' (48) Frau ist offenbar noch immer sehr besorgt um ihren Liebsten. 2010 traten der Sänger und Ayda Fields (43) gemeinsam vor den Traualtar. Bevor er auf die türkisch-US-amerikanische Schauspielerin traf, hatten jedoch negative Schlagzeilen das Leben des "Let Me Entertain You"-Interpreten überschattet – immerhin hatte der britische Musiker mit einer Drogen- und Alkoholsucht zu kämpfen. Um einem Rückfall vorzubeugen, hat Robbies Frau Ayda deshalb eine Taktik!

In dem "On the Edge"-Podcast mit Andrew Gold verriet Robbie, dass seine Frau noch immer Angst davor habe, dass er wieder rückfällig werden könnte. Um den 48-Jährigen nach seiner langjährigen Alkohol- und Tablettensucht nicht unnötig in Versuchung zu bringen, versteckt Ayda ihre Schmerzmittel in ihrem gemeinsamen Haushalt hinter verschlossenen Schränken. "Irgendwas lauert immer hinter der nächsten Ecke und bei Pillen kann man mir immer noch nicht trauen", offenbarte der "Angels"-Sänger in dem Gespräch.

Heute spricht Robbie ganz offen über seine Entzüge. "Nüchtern zu werden, ist unfassbar schwer. Die ersten Monate waren unglaublich schmerzhaft. Du weiß nicht, ob du diese neue Welt ohne deine Medizin betreten kannst", erinnerte er sich laut Bild bei einem Konzert in Hamburg an seine Ängste zurück.

Getty Images Robbie Williams im November 2022

Instagram / aydafieldwilliams Robbie Williams und seine Frau Ayda im Juli 2022

Getty Images Robbie Williams in Hamburg im November 2022

