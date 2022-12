Serena Williams schwärmt von Harry und Meghans Beziehung!

Das ist wahre Freundschaft! Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) sind seit 2016 ein Paar. Bereits im darauffolgenden Jahr verlobten sie sich und 2018 gaben sich Harry und Meghan schließlich das Jawort. All diese Etappen ihrer Beziehung sind Teil der Dokumentation, die nun erschienen ist. Auch Tennisprofi Serena Williams (41), eine langjährige Freundin der beiden erscheint in der Netflix-Doku und schwärmt in den höchsten Tönen von dem Paar.

In der dritten Folge der neu erschienen Dokureihe über Harry und Meghan meldet sich auch der Tennis-Star zu Wort. Die Episode thematisiert unter anderem die Hochzeit des Paares. Die 41-Jährige ist glücklich über die liebevolle Beziehung ihrer Freundin und sagt: "Sie sind als Paar so eng verbunden. Sie verlassen sich so sehr aufeinander. [...] Ich freue mich einfach so sehr." Der Enkel von Queen Elizabeth II. (✝96) und seine Gattin seien die "besten, besten, besten Freunde" und "als Paar so eng verbunden", gab Serena preis.

Serena unterstützte ihre Freundin bereits in der Vergangenheit. Sie war außerdem der erste Gast in Meghans "Archetypes"-Podcast. Nach 18 Monaten wird dieser jedoch wahrscheinlich abgesetzt – die Produzentin und Leiterin der Audioabteilung der Archewell-Stiftung Rebecca Sananes wolle das Projekt abschließen.

