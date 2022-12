Muss Herzogin Meghan ihren "Archetypes"-Podcast aufgeben?

Bedeutet das etwa das Ende von Herzogin Meghans (41) neuestem Projekt? Die Frau von Prinz Harry (38) startete im vergangenen August ihren eigenen Podcast. Zu den Folgen lädt die gebürtige US-Amerikanerin regelmäßig Stars ein, um die gesellschaftlich auferlegten Etiketten der Frauen zu diskutieren. So waren unter anderem die Tennisspielerin Serena Williams (41), die Moderatorin Jameela Jamil (36) und das It-Girl Paris Hilton (41) zu Gast. Doch nun wirkt es so, als ob Meghan mit ihrem Podcast aufhören muss!

Wie Mirror berichtete, wird es vielleicht keine neuen Folgen von dem "Archetypes"-Podcast mehr geben. Der Grund: Die Produzentin und Leiterin der Audioabteilung der Archewell-Stiftung Rebecca Sananes kehrte nach 18 Monaten dem Projekt den Rücken zu. Deshalb steht es nach dem Ende der ersten Staffel in den Sternen, wie genau es mit dem Herzensprojekt der Herzogin weitergehen wird – Meghan selbst äußerte sich bislang noch nicht dazu.

Der Ausstieg von Rebecca kommt für die Fans überraschend. Denn nach der ersten Podcast-Folge hatte die Creatorin von Meghans Projekt noch geschwärmt. "Ich bin so stolz auf unsere gemeinsame Arbeit und den Raum, den Meghan in dieser Podcast-Reihe eröffnet hat", hatte die Produzentin auf Instagram geschrieben und in hohen Tönen geschwärmt: "Ich bin beeindruckt von der Authentizität, Verletzlichkeit und Intimität, die sie und alle unsere Gäste teilen."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Freedom Gala in New York im November 2021

Getty Images Herzogin Meghan im März 2018

Getty Images Herzogin Meghan bei der Commonwealth Reception im Juli 2018

