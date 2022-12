Süß! Priyanka Chopra teilt Aufnahme mit Töchterchen Malti

Priyanka Chopra (40) schwebt im absoluten Mamaglück! Im vergangenen Januar verkündeten die Schauspielerin und ihr Ehemann Nick Jonas (30) überraschend, dass sie mithilfe einer Leihmutter zum ersten Mal Eltern geworden seien. Seitdem teilt das Ehepaar regelmäßig niedliche Schnappschüsse von Töchterchen Malti – wie auch jetzt: Mit einer neuen Aufnahme bewies Priyanka jetzt ihren Fans, dass ihr Sprössling ihre Leidenschaft für Mode zu teilen scheint!

In einer Instagram-Story teilte Priyanka den niedlichen Schnappschuss mit ihrem Nachwuchs: Auf dem Selfie sieht man das Mama-Tochter-Duo, wie es gemeinsam eine Modezeitschrift durchblättert. "Oh Mann", schrieb Priyanka zu dem Foto, markierte den stolzen Papa und fügte ein rotes Herz-Emoji hinzu.

Bereits vor wenigen Wochen gewährten Nick und Priyanka private Einblicke in ihren Familienalltag und zeigten ihren Fans, wie sie das indische Lichterfest Diwali feiern: Wie die Bilder auf dem Instagram-Account des Bruders von Joe Jonas (33) zeigen, genoss die kleine Familie in traditionellen Gewändern das mehrtägige Fest. "Ich liebe diese wunderbare Familie einfach", reagierten daraufhin die Fans in den Kommentaren.

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti im Dezember 2022

Instagram / nickjonas Nick Jonas, Priyanka Chopra und ihre Tochte Malti im Oktober 2022

