Toller Auftritt: Herzogin Kate strahlt in rotem Glitzerkleid

Herzogin Kate (40) hat mal wieder für einen absoluten Wow-Moment gesorgt! Die Ehefrau von Prinz William (40) begeistert immer wieder mit ihren Looks – egal ob im sportlichen Outfit oder in eleganten Roben bei öffentlichen Auftritten, die dreifache Mutter legt einfach immer einen stilsicheren Auftritt hin und gilt als absolute Fashion-Ikone. Nun zeigte sich die Brünette in einem ganz besonders glamourösen Kleid!

Auf Instagram teilte die 40-Jährige eine Aufnahme, auf der sie in Rot erstrahlt – die Beauty hüllte sich in ein elegantes, mit Pailletten besetztes Dress. Für das Foto bekam Kate zahlreiche Komplimente und viele liebe Worte: "Du bist ein anmutiges Vorbild für alle Frauen und Mädchen", schrieb beispielsweise eine Followerin.

Kate scheint generell eine kleine Vorliebe für glitzernde Kleider zu haben – schon auf der Weltpremiere des James Bond-Streifens "Keine Zeit zu sterben" stahl sie allen anderen Gästen in einer glamourösen goldenen Abendrobe die Show.

Getty Images Herzogin Kate im Dezember 2022 in Boston

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William

Getty Images Prinz Willian und Herzogin Kate bei der "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben"-Premiere, 2021

