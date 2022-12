Zwei Babys kurz aufeinander: Lavinia Wollny hat keine Angst

Lavinia Wollny (23) ist zuversichtlich! Kürzlich verkündete die Tochter von Silvia Wollny (57), dass sie wieder ein Baby erwartet. Ihre Tochter Haylie wurde erst im Februar dieses Jahres geboren. Das kleine Mädchen kam per Kaiserschnitt auf die Welt. Doch was hält Lavinia davon, dass sie sich zwischen ihren Kindern nicht so viel Zeit ließ? Darüber macht sich die werdende Zweifach-Mama gar keine Sorgen...

"Motte ist ein sehr liebes und 'pflegeleichtes' Kind. Klar, hat sie auch mal ihre schlechten Tage, aber an sich kann ich mich nicht beschweren", stellte Lavinia auf Instagram klar. Deswegen habe sie gar keine Angst davor, bald schon ihr zweites Kind in die Arme schließen zu können. "Ich habe Tim, der mich hier zu Hause unterstützt, und wenn es zu viel wird, habe ich auch immer noch meine Familie", weiß die TV-Bekanntheit.

Einige Follower vermuteten außerdem, dass Lavinia eine Risikoschwangerschaft haben könnte, weil einem davon abgeraten wird, nach einem Kaiserschnitt so schnell wieder schwanger zu werden. Doch Lavinia hält nichts von solchen Kommentaren. "Sollen die Leute denken, was sie wollen. Es ist mein Leben und ich bin glücklich, so wie es ist", meinte die 23-Jährige.

