An ihrem Geburtstag: Jana Ina Zarrella fühlt sich "gesegnet"

Jana Ina Zarrella könnte im Moment offenbar nicht glücklicher sein. Auf ihrem Social-Media-Account gibt die gebürtige Brasilianerin ihren Abonnenten stets Einblicke in ihren Alltag. Zudem erfreut sie ihre Community immer wieder mit süßen Pärchen-Pics mit ihrem Ehemann Giovanni (44). Nun stand für die TV-Moderatorin ein ganz besonderer Tag an: Anlässlich ihres 46. Geburtstags kam Jana Ina jetzt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte das Geburtstagskind nun zwei Aufnahmen, wo es gemeinsam mit seinem Liebsten im Auto sitzt. Während Jana Ina und Giovanni auf dem ersten Foto nett in die Kamera grinsen, drückt der "Così sei tu"-Interpret seiner Frau auf dem zweiten Schnappschuss einen Kuss auf die Stirn. "Gesegnet. Dankbar. Glücklich", betitelte sie ihren Post im Anschluss schlicht. In den Kommentaren sammelten sich außerdem viele Glückwünsche für das Model. So ließen es sich beispielsweise Patricia Kelly (53) oder Monica Meier-Ivancan (45) nicht nehmen, Jana Ina zu ihrem Ehrentag zu gratulieren.

In ihrer Story bedankte sich die Mutter eines Sohnes dann bei ihren Fans für die vielen Geburtstagsnachrichten und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Ich fühle mich sehr gesegnet für dieses Leben, das ich führen darf. Für diese Familie, die ich habe. Für alle Menschen, die ich liebe. [...] Ich bin wirklich sehr froh über alles, was ich habe", versicherte sie. Heute wolle sie sich deswegen einfach nur bedanken.

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Dezember 2022

Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella im Februar 2021

Instagram / janainazarrella Jana Ina mit ihrem Mann Giovanni Zarrella

