Aurelia gestalkt? Christina Shakira nimmt es nicht ernst!

Aurelia Lamprecht hat wohl eine schwere Zeit hinter sich. Die Love Island-Bekanntheit machte im Netz publik, dass sie Opfer von Stalking wurde. Dabei ging es offenbar auch so weit, dass eine einstweilige Verfügung veranlasst wurde. Die Reality-TV-Bekanntheit nennt zwar keine Namen, jedoch soll es sich um einen Ex-Freund dabei handeln. Einer ihrer Verflossenen ist Danilo Sellaro, der momentan bei Bachelor in Paradise mit Christina Rusch (24), aka Shakira, anbandelt. Nun schießt Shakira gegen Aurelia auf Social Media!

In einem TikTok-Livestream nennt der Lockenkopf sogar Aurelias Namen und scheint die Geschehnisse nicht wirklich ernst zu nehmen. "Das haben wir Girls alle durch, das ist kein Stalking. Das ist besessen sein von dir und er will deine Punani und das ist nichts Schlimmes", beurteilte Shakira lachend Aurelias Situation. Letztere erzählte zuvor, dass sie telefonisch terrorisiert wurde. Auch dazu hat die "Bachelor in Paradise"-Kandidatin etwas zu sagen: "Ich kann Nummern blockieren, ich glaube, Aurelia kann das auch." Die Blondine versucht damit wohl, Aurelias Geschichte runterzuspielen.

Kurz darauf machte Danilo fragwürdige Aussagen im Netz bezüglich Stalking: "Ich fühle mich einfach gestalkt, ich fühle mich beobachtet. [...] Die ganze Zeit wird indirekt mein Name in den Mund genommen, habe ich das Gefühl", teilte er mit. Will er damit eine Andeutung machen?

