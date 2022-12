Billie Eilish fühlt sich mit "maskulinem" Stil am stärksten!

Billie Eilish (20) scheint sich aktuell sehr wohlzufühlen! Die US-amerikanische Sängerin hat im Alter von 14 Jahren ihre Karriere begonnen. Mit dem Song "Ocean Eyes" hat sie damals mithilfe ihres älteren Bruders Finneas O'Connell ihren großen Durchbruch geschafft. Neben ihrem musikalischen Talent fiel Billie in der Vergangenheit oft auch durch ihre Looks auf. Vor allem ihre weite Kleidung wurde eines ihrer Markenzeichen. Nun verriet Billie, welchen Einfluss ihre Kleidung auf ihr Wohlbefinden hat.

Im Gespräch mit BBC sprach die "Happier Than Ever"-Interpretin über ihren Kleidungsstil. Über die Jahre hat sie sich einen lässigen, maskulinen Stil angeeignet. "Ich fühle mich am stärksten, wenn ich mich in meinem Leben männlich fühle", erklärte Billie dazu. Mit männlich meine sie unter anderem, die Art, wie sie gehe, stehe, sich kleide oder aussehe. Für die Sängerin ist klar: "Bei allem, was ich im Alltag bin, fühle ich mich lieber männlich als weiblich, dann fühle ich mich einfach besser."

Der Grund dafür stamme aus der Vergangenheit, wie die Musikerin zugab. Weil sie sich damals gerne "weiblich fühlen wollte und es mochte", aber es nicht konnte. Lange hatte Billie damit zu kämpfen, inzwischen scheint sich das aber geändert zu haben, wie sie erklärte: "Und ich kann auch in der Weiblichkeit Kraft finden. Es ist eine Art Gleichgewicht von beidem."

Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei den "Brit Awards 2020"

Anzeige

ActionPress Sängerin Billie Eilish, Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de