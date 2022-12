"Frei fühlen": Cathy Hummels mag es gar nicht, BHs zu tragen

Cathy Hummels (34) spricht über ein Thema, das wohl viele Frauen beschäftigt. Auf ihrem Social-Media-Account lässt die Kampf der Realitystars-Moderatorin ihre rund 700.000 Abonnenten stets an ihrem Leben teilhaben. So berichtete sie vor wenigen Wochen beispielsweise offen darüber, dass das Co-Parenting mit ihrem Ex Mats (33) zwar gut funktioniere, jedoch nicht immer einfach sei. Nun sprach sie ein weiteres wichtiges Thema an: Cathy verriet, dass sie in ihrem Alltag lieber ohne BH unterwegs ist.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Mutter eines Sohnes einige Aufnahmen, auf denen sie an Bord eines Schiffs posiert. Dabei ist auch kaum zu übersehen, dass Cathy an diesem Tag ihren BH zu Hause gelassen hat. "Ich liebe es, mich frei zu fühlen. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich nicht gerne einen BH trage", erzählte die 34-Jährige. Zu dieser Tatsache stehe sie auch, denn Cathy ist der Meinung, dass es ihr gutes Recht sei, sich gegen das Kleidungsstück zu entscheiden. "Er engt mich im wahrsten Sinne des Wortes einfach ein", erklärte sie. Ihrer Meinung nach sollte jeder für sich entscheiden, ob er seinen Alltag mit oder eben ohne BH bestreitet.

Unter dem Beitrag bekam sie dann jede Menge Zuspruch von ihren Fans. Viele Nutzer schrieben, dass sie es toll finden, dass Cathy sich für dieses Thema einsetzt. "BH-frei ist völlig ok" oder "Es muss jeder für sich entscheiden, was er tut oder nicht. Das sollte uns niemand vorschreiben", lauteten nur einige zustimmende Kommentare.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Oktober 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

