Kein weißer Anzug: So ist Jeremy Fragrance jetzt unterwegs

Jeremy Fragrance (33) sorgt für eine ungewöhnliche Überraschung bei den Fans! Der Parfüm-Influencer provozierte in der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel seine Mitstreiter gewaltig. So gab es bereits am ersten Tag Beef mit seiner Mitbewohnerin Walentina Doronina (22), da er partout nicht seinen weißen Anzug gegen bunte Pullover eintauschen wollte. Auch über den restlichen Zeitraum seiner Teilnahme sahen die Zuschauer ihn nur in seinem "Signature-Look". Doch nun scheint Jeremy etwas Abwechslung in seinem Style haben zu wollen!

Auf Instagram teilte der Entertainer einen Schnappschuss von sich in einem ungewöhnlichen Outfit. Anstelle seines weißen Hemdes trägt Jeremy eine schwarze Winterjacke. Dazu kombiniert er einen schwarzen Schal und eine gleichfarbige Mütze. Auf dem Foto schaut Jeremy auf sein Handy, während er in der anderen Hand schwarze Handschuhe hält.

Für viele Fans kommt der Outfit-Wechsel sehr überraschend. "Schwarz steht dir", kommentierte ein Fan unter seinem Beitrag. "Schwarz? Hab dich gar nicht erkannt. Wird das dein zweites Signature-Outfit?", fragte sich ein weiterer User. "Schwarz steht dir eigentlich viel besser als Weiß", schwärmte eine andere Person.

Anzeige

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, "Promi Big Brother"-Kandidat 2022

Anzeige

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Influencer

Anzeige

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, Parfüm-Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de