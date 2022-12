König Charles und Camilla verschicken erste Weihnachtskarte!

Das ist ihr erstes Weihnachten als Königspaar. Im vergangenen September gingen schockierende Nachrichten um die Welt: Queen Elizabeth II. (✝96) ist verstorben. Seitdem übernehmen ihr Sohn König Charles III. (74) und seine Frau Königsgemahlin Camilla (75) die royalen Aufgaben der einstigen britischen Monarchin, vor allem vor Weihnachten gibt es einiges zu tun: Camilla und Charles verschickten ihre ersten Weihnachtskarten als Königspaar!

Ganz traditionell zeigten Charles und Camilla nun, wie die diesjährige Weihnachtskarte von ihnen aussieht: Auf weißem dicken Papier ist ein Foto von dem Paar zu sehen, das sie sitzend während einer Veranstaltung in Schottland zeigt. Dabei trägt der Vater von Prinz William (40) ein grün-beiges Sakko mit einem weißen Hemd und einer gestreiften Krawatte. Camilla zeigt sich dagegen in einem grün-roten Jackett und einem passenden Hut mit einer langen Feder darauf. "Wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr", schrieben sie dazu.

Doch das ist nicht das Einzige, was es von Camilla in der Weihnachtszeit zu sehen gibt: Sie ziert seit dem 7. Dezember das Cover des britischen Frauenmagazins Good Housekeeping. In der Weihnachts- und Neujahrsausgabe ist allerdings nicht nur die Königsgemahlin zu sehen, sondern auch andere Frauen der royalen Familie, wie zum Beispiel Prinzessin Kate (40).

