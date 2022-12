Königsgemahlin Camilla ziert das Cover eines Frauenmagazins

Königsgemahlin Camilla (75) hat sich in Schale geschmissen! Durch den Tod der Queen (✝96) im September dieses Jahres ist die Frau an der Seite von König Charles III. (74) nach dessen Thronbesteigung ebenfalls zur Königsgemahlin aufgestiegen. Seitdem ist viel passiert. Während sie erst im Juli auf dem Cover des britischen Magazins Country Life erschien, erlebte Camilla jetzt ihr erstes Cover-Shooting als Königsgemahlin!

Die 75-Jährige ist seit dem 7. Dezember auf dem Cover des britischen Frauenmagazines Good Housekeeping zu sehen. Es handelt sich um eine spezielle Weihnachts- und Neujahrsausgabe, die die Frauen der königlichen Familie – darunter auch Prinzessin Kate – hervorhebt. Für das Shooting posierte die Britin in einem roten Mantelkleid mit passender Ballerina-Brosche hinter einer weihnachtlich glitzernden Tanne.

Die Königsgemahlin gab dem Magazin Good Housekeeping zudem ein Interview. Unter dem Titel: "The Queen Consort: In dieser festlichen Zeit an andere denken" spricht sie über ihre Arbeit mit SafeLives, einer Wohltätigkeitsorganisation für Opfer häuslicher Gewalt. Für die engagiert sich Camilla bereits seit 2016. Sie verrät: "Die Arbeit von SafeLives liegt mir sehr am Herzen, weil ich das Privileg hatte, so viele Frauen – und Männer – zu treffen, die in einer Atmosphäre ständiger Angst leben. Ihre Geschichten verfolgen mich immer noch."

