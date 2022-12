"Love Island"-Leonie ist nach Trennung von Leon "am Arsch"

Leonie Weiß macht das Liebes-Aus offenbar zu schaffen. Am Sonntag gab die ehemalige Love Island-Kandidatin bekannt, dass sie und ihr Show-Freund Léon Hettwer kein Paar mehr sind. Als Trennungsgrund deutete sie verschiedene Lebenspläne an. Diese hätten dazu geführt, dass sie für sich trotz der starken Liebe zueinander

keine gemeinsame Zukunft sehen. Léon hat sich dazu bisher noch nicht geäußert. Stattdessen meldete sich Leonie nun ziemlich betrübt erneut zu Wort.

In ihrer Instagram-Story erzählte die Influencerin: "Ich bin richtig am Arsch. Ich konnte gestern natürlich mal wieder nicht einschlafen, obwohl ich mich früh dazu gezwungen habe." Es sei für sie vor allem hart, die Kommentare über ihre Trennung zu lesen. "Mir geht es ja eh schon nicht gut und dann liest du noch so was. Da sind richtig dumme Kommentare bei und noch dümmere Fragen. [...] Aber ich werde es wohl überleben", ist sich die ehemalige Flirtshow-Teilnehmerin sicher. Immerhin bekäme sie auch nette Nachrichten. Nun geht es für sie ohnehin erst einmal in den Ski-Urlaub – und das dürfte sicherlich eine gute Ablenkung sein.

Vor wenigen Wochen hatten Léon und Leonie noch in den höchsten Tönen von ihrer Liebe geschwärmt. "Ich habe zuerst 'Ich liebe dich' gesagt, als wir dann offiziell zusammengekommen sind am 25. Juni, und das mach ich seitdem weiterhin tagtäglich", erinnerte sich der Lüneburger im November in einem Promiflash-Interview.

Instagram / leonacathrina Léon Hettwer und Leonie Weiß, "Love Island"-Traumpaar

RTLZWEI / Thomas Reiner Leonie und Léon, "Love Island"-Finalisten 2022

Instagram / leonacathrina Léon Hettwer und Leonie Weiß, TV-Stars

