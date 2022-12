Nach Stefan Mross: Anna-Carina zeigt sich total ausgelassen

Anna-Carina Woitschack (30) genießt ihr Leben in vollen Zügen! Die Schlagersängerin und Stefan Mross (47) gaben vor einem Monat nach drei Ehejahren ihre Trennung voneinander bekannt. Doch Trübsal blasen ist bei der Blondine nicht angesagt: Sie veröffentlichte bereits Bilder mit ihrem neuen Freund und sah dabei überglücklich aus. Jetzt legte Anna-Carina noch einen drauf und teilte ein Video, das sie total ausgelassen im Schnee zeigt!

Von Trauer fehlte in Anna-Carinas neuestem Clip auf Instagram jede Spur: Die "Legendär"-Interpretin läuft in einer grauen Sport-Leggings, einem gleichfarbigen Pullover, einer Mütze sowie Winterjacke durch den Schnee. So sieht man, wie sich die 30-Jährige ausgelassen austobt, indem sie durch die weiße Landschaft schlittert und einen Schneeball nach der Person hinter er Kamera wirft. Nach den Schuhen und der Jogginghose zu urteilen handelt es sich dabei vermutlich um ihren Neuen – mit wem sonst sollte die Musikerin ein Herz in den Schnee zeichnen?

Den Followern fällt vor allem die Freude auf, die Anna-Carina trotz ihrer Trennung von Stefan in dem kurzen Clip ausstrahlt. "So ein schönes Video von dir, du siehst so glücklich aus!", schrieb ein User unter den Beitrag. In einem anderen Kommentar heißt es: "Du lebst in letzter Zeit richtig auf." Ein anderer Nutzer spannte den Gedanken sogar noch weiter: "Ohne Mross bist du besser dran."

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack im Dezember 2022

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina, Schlagersängerin

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschacks Schnee-Herz

