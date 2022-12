Sexy Outfits fallen Rihanna seit Geburt ihres Babys schwer

Ehrliche Aussage von Rihanna (34)! Die supererfolgreiche Sängerin ist im vergangenen Mai zum ersten Mal Mutter geworden. Zuvor begeisterte sie ihre Fangemeinde mit aufregenden Babybauch-Updates: Die auf Barbados geborene Beauty zelebrierte ihren schwangeren Körper mit den heißesten Outfits – und zeigte dabei auch gerne mal viel Haut. Doch nach der Schwangerschaft tut Rihanna sich ein bisschen schwer mit ihren üblichen sexy Looks!

Das verriet sie jetzt in einem Interview mit OK!. Es sei seit der Geburt "komplizierter" für sie geworden, sich "aufregend zu kleiden". Rihanna betonte: "Es ist verrückt. Wieder Absätze zu tragen, war beispielsweise echt hart, obwohl ich während meiner gesamten Schwangerschaft Absätze getragen habe!" Weiter erklärte sie: "Aber nachdem man ein Kind zur Welt gebracht hat, merkt man: 'Oh, das fühlt sich anders an."

Ansonsten sei die 34-Jährige aber mehr als glücklich mit ihrer neuen Rolle: "Es ist verrückt und erstaunlich, wild, seltsam – all diese Dinge auf einmal. Es ist das beste Gefühl und die größte Liebe, die ich je erfahren habe", schwärmte Rihanna. "Jeder Schritt, jeder Gesichtsausdruck, jeder neue Meilenstein ist neu, es ist faszinierend. Ich liebe es."

Getty Images Rihanna bei ihrer Savage X Fenty Show Vol. 4 im November 2022

ActionPress Rihanna, Dezember 2022

Getty Images Rihanna im Februar 2022

