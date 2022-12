So bringt Millie Bobby Browns Freund ihr Herz zum Schmelzen

Da kann Millie Bobby Brown (18) ihrem Liebsten nicht widerstehen. Im Frühjahr 2021 machten erstmals Gerüchte die Runde, dass der Stranger Things-Star mit Jake Bongiovi (20) anbandeln würde. Kurze Zeit später machten die Schauspielerin und der Sohn von Jon Bon Jovi (60) ihre Beziehung durch gemeinsame Auftritte und Social-Media-Posts offiziell. Noch immer ist das Paar total verliebt. Nun verriet Millie, wie ihr Liebster es schafft, ihr Herz zum Schmelzen zu bringen.

In ihrer Instagram-Story teilte die 18-Jährige einen süßen Clip, in dem ihr Freund zu sehen war. Voller Inbrunst sang der Promi-Spross den Song "I'll Make A Man Out Of You" aus dem Disney-Klassiker Mulan. Damit schien er bei seiner Liebsten ins Schwarze getroffen zu haben. "Disney-Songs? Sie sind der Schlüssel zu meinem Herzen", kommentierte die Enola Holmes-Darstellerin das Video.

Doch wie hat sich das Paar eigentlich kennengelernt? Wie die Schauspielerin offenbarte, sei ihre Liebe aus einer Freundschaft entstanden. "Wir haben uns auf Instagram kennengelernt und waren eine Zeit lang befreundet, und dann – was soll ich sagen?", plauderte Millie Anfang November in einem Interview mit Wired aus.

