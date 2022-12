"Temptation Island V.I.P."-Duett: Aleks juckt der Hate nicht

Aleks Petrovic (31) scheint über den Dingen zu stehen. Bei Temptation Island V.I.P. kommen sich der Influencer und Verführerin Vanessa Nwattu aktuell immer näher. Dass Aleks damit seine Partnerin Christina Dimitriou (30) verletzt, kommt bei den Zuschauern so gar nicht gut an. Auch seine und Vanessas Gesangseinlage zu Rihannas (34) Hit "Unfaithful", bei dem es um Untreue geht, eckte bei so manchem an und wurde zur Lachnummer. Das interessiert Aleks jedoch nicht, wie er Promiflash verrät.

Der "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer zeigt sich im Interview mit Promiflash ungerührt über die negativen Kommentare im Netz. "Einen Löwen interessiert es nicht, was Gazellen über ihn denken oder wenn sie über ihn lachen", stellt er klar. Offenbar kümmern den Realitystar die Meinungen der Fans herzlich wenig.

"Als Zuschauer bin ich jetzt schwer verstört, erschüttert, angeekelt und fassungslos. Das kann echt nicht wahr sein", wurde unter dem Clip des offiziellen Instagram-Accounts der Flirtshow kommentiert. "Zum Fremdschämen, einfach nur peinlich", schrieb ein anderer Fan des Formats.

Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, Juli 2021

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de